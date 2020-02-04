إيران: نسعى لتسوية الخلافات مع السعودية والإمارات بأسرع وقت ممكن

قال السفير الإيراني في العراق إيراج مسجدي، إن بلاده لديها رغبة في تسوية الخلافات مع الإمارات العربية المتحدة والسعودية بأسرع وقت ممكن.

وأكد السفير في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): "رغبة بلاده بتسوية الخلافات والتحديات بين إيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية بأسرع وقت ممكن".

وشدد على أن حكومته ترحب بأي جهد لحل تلك المشكلات سواء من العراق أو أي دولة أخرى في المنطقة.

وأشار السفير إلى أن "طهران ترحب بدور العراق الساعي لحلحة القضايا العالقة بين إيران والسعودية وقضايا المنطقة".

وتابع: "الحكومة العراقية لعبت دوراً بناءً في المنطقة ونرحب بأي جهد لخفض التوتر".

وأكد السفير الإيراني دعم بلاده للاستقرار في العراق، وأشار إلى ترحيب طهران بتكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل حكومة جديدة تلبي طموح وتطلعات الشعب العراقي.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان الأحد الماضي، أن إيران ترحب باختيار محمد توفيق علاوي رئيسا لوزراء العراق، وجاء في البيان أن "إيران تواصل دعم استقلال وسيادة العراق وترحب بانتخاب محمد توفيق علاوي كرئيس وزراء جديد لهذا البلد".

وتابعت: "نأمل أن يتمكن من تشكيل حكومة جديدة لتحقيق مطالب الشعب المحقة والمرجعية العليا في العراق وأن يسعى من أجل أن يصل العراق إلى وضع مستقر ومهم على مستوى المنطقة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، بحسب البيان: "إيران مستعدة لوضع جميع إمكانياتها في تصرف الحكومة العراقية وشعبها للتغلب على المشاكل في هذا البلد وللعبور بالعراق من الوضع الحرج الراهن".