عودة أكثر من 600 لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اليوم الثلاثاء، بعودة أكثر من 600 شخص إلى أرض الوطن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف المركز بأن 1779 نازحا عادوا، خلال الـــ 24 ساعة الماضية، إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد.

وجاء في نشرة مركز المصالحة بهذا الشأن على موقع وزارة الدفاع الروسية: "عاد، خلال الــ24 ساعة الماضية، 650 لاجئاً إلى الجمهورية العربية السورية قادمين من أراضي الدول الأجنبية، بينهم 173 لاجئاً (52 امرأة و88 طفلا) من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 477 شخصاً (143 امرأة و243 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بحسب النشرة، بعملية تطهير الأراضي من الألغام على مساحة 1.9 هكتار، بالإضافة إلى قيام الخبراء باكتشاف وتدمير27 عبوة قابلة للانفجار.