"الوزراء السعودي": المملكة تقدر جهود واشنطن لتطوير خطة شاملة للسلام

أعلن مجلس الوزراء السعودي، أن المملكة تقدر جهود واشنطن لتطوير خطة شاملة للسلام، في المنطقة.

ذكرت ذلك قناة "الإخبارية" السعودية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنها تدعم الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، خطته تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

ورفض وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم السبت الماضي، الخطة الأمريكية باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني.

#مجلس_الوزراء: #المملكة تدعم الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) February 4, 2020

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.