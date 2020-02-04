تعرف على ترتيب الجيوش العربية في تصنيف 2020

حل الجيش المصري بالمرتبة الأولى عربيا والعاشرة عالميا في تصنيف العام الجديد 2020، متقدما على جيوش منطقة الشرق الأوسط.

ووفقا لمركز غلوبال فاير باور الذي صنف الجيوش بحسب قوتها العسكرية واللوجيستية وفقا لخمسين مؤشرا.

وبحسب التصنيف، احتل الجيش السعودي والجيش الجزائري والإماراتي المرتبات الثانية والثالثة والرابعة على التوالي.

وجاء في المرتبة الخامسة الجيش السوري الذي حافظ على معدله عالميا كما في العام المنصرم وجاء في المرتبة الـ 49 عالميا.

ومن جانبه احتل العراق المرتبة السادسة والمغرب المرتبة السابعة، في حين جاء السودان في المرتبة الثامنة عربيا. بالمقابل احتل الأردن واليمن المرتبتين الأخيرتين عربيا.

الجدير بالذكر أن الجيش المصري تفوق في التصنيف العالمي على كل من الجيش التركي الذي جاء في المرتبة الـ13 والجيش الإيراني في المرتبة الـ14، بينما لم تحل أي دولة عربية أخرى ضمن العشرة الكبار على مستوى العالم.