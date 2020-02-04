مجلس النواب الليبي يقر "الشروط الخمسة" للمشاركة في مؤتمر جنيف

أقر مجلس النواب الليبي، خمسة شروط للمشاركة في مؤتمر جنيف، بشأن الأزمة، التي تشهدها البلاد، وسبل التوصل إلى حل.

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "مجلس النواب أقر في جلسة اليوم الثلاثاء، إصدار قرار باسم مجلس النواب، بالشروط الواجب توفرها لمشاركة المجلس في حوار جنيف".

ولفت بليحق إلى أن القرار يتضمن:

1- اختيار ممثلي مجلس النواب من قبل المجلس وداخل قبة البرلمان، وأن يتم إحالة ذلك لرئيس مجلس النواب.

2- أن يتم إحالة قائمة الـ14 إلى مجلس النواب.

3- أن يتم تحديد مهمة لجان الحوار بشكل واضح والمدة الزمنية لها وآليات عملها.

4- ألا يتم إقرار واعتماد أي حكومة إلا بعد المصادقة عليها من مجلس النواب.

5- عدم مساواة عدد الممثلين لمجلس النواب بعدد ممثلي المجلس الاستشاري.

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، الأحد الماضي، إن تشكيل اللجنة التي ستمثل المجلس في مؤتمر جنيف الذي دعت إليه الأمم المتحدة لا يزال قيد الدراسة بين أعضاء المجلس.

وأكد العقوري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أول أمس الأحد "بخصوص تشكيل اللجنة التي ستمثل مجلس النواب في مؤتمر جنيف، الموضوع لا يزال قيد الدراسة بين أعضاء المجلس ولم يتم الاتفاق على أعضائها بعد أو حتى حسم آلية الاختيار".

وأوضح أنه "سوف تخصص جلسة الاثنين القادم لاستكمال الحوار حول كيفية تشـكيل اللجنة".

وكان مجلس النواب الليبي قد اعتبر، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن "الحوار الذي سيعقد في جنيف بشأن ليبيا محفوف بالمخاطر".

وقال أحميد حومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إن "الجلوس على طاولة الحوار لن يتم إلا وفقا للمبادئ الوطنية التي يتفق عليها كافة الليبيين الشرفاء".

وأكد حومة أن "موقف البرلمان ثابت حيال دعم القوات المسلحة في حربها على الميليشيات في العاصمة طرابلس"، مجددا رفض البرلمان للتهديدات التركية ومحاولات الاستقواء بالأجنبي.