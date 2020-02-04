ظهور حوت قاتل في لبنان لأول مرة... فيديو

في ظاهرة نادرة في لبنان، تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا لحوت قاتل، تم رصده قبالة السواحل اللبنانية.

وتم رصد الحوت على بعد 7 كيلومترات من الشاطئ في خلدة، أمس الاثنين، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.

والحوت من نوع "أوركا"، ويوصف بـ"الحوت القاتل"، وينتمي إلى عائلة الدلافين المحيطية، ويتميز بنظام غذائي متنوع من الأسماك إلى الثديات البحرية والفقمات وغيرها.

ويؤكد خبير علوم الأحياء في الجامعة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، البروفيسور ميشال باريش، أن "مرور حوت "أوركا" في مياه لبنان ليس أمرا اعتياديا، مبينا أنه يعيش في جميع المحيطات ذات المياه الباردة، كما أن لا غذاء له في بحرنا".

مساء النور اصدقائي

حوت اوركا السفاح يظهر بحر لبنان في المتوسط pic.twitter.com/usp1aC0RRS — walid (@walidabihaidar1) February 3, 2020

ويرجح "باريش" أن "يكون الحوت الذي رصد أمس قرب شاطىء خلدة، إما ضائعا أو مريضا، أو أن مساره تأثرَ بأصوات السفن والغواصات وغيرها".

ولفت باريس إلى أنه تم رصد حوت مماثل في بحر قبرص منذ 3 أيام، ولا يعرف ما إذا كان هو نفسه أو واحدا من مجموعته.

ويتكهن باريش أن "يكون الحوت يبحث حاليا عن العودة الى موطنه الأصلي في جبل طارق، وذلك في حال أن تأمنت له رحلة العودة السالمة ولم يقع في شباك".

ووصف باريش حوت "أوركا" القاتل بـ"المسالم"، وأنه لا يهاجم الانسان.

وفي ذات السياق، قال مدير المركز اللبناني للغوص، يوسف الجندي، إن الحوت يسمى بـ"القاتل" نظرا إلى سرعته الفائقة وشراسته في مهاجمة الفقمة.