ظهور حوت قاتل في لبنان لأول مرة... فيديو

وتم رصد الحوت على بعد 7 كيلومترات من الشاطئ في خلدة، أمس الاثنين، بحسب صحيفة "النهار" اللبنانية.
والحوت من نوع "أوركا"، ويوصف بـ"الحوت القاتل"، وينتمي إلى عائلة الدلافين المحيطية، ويتميز بنظام غذائي متنوع من الأسماك إلى الثديات البحرية والفقمات وغيرها.
ويؤكد خبير علوم الأحياء في الجامعة الأمريكية في العاصمة اللبنانية بيروت، البروفيسور ميشال باريش، أن "مرور حوت "أوركا" في مياه لبنان ليس أمرا اعتياديا، مبينا أنه يعيش في جميع المحيطات ذات المياه الباردة، كما أن لا غذاء له في بحرنا".
مساء النور اصدقائي— walid (@walidabihaidar1) February 3, 2020
حوت اوركا السفاح يظهر بحر لبنان في المتوسط pic.twitter.com/usp1aC0RRS
ويرجح "باريش" أن "يكون الحوت الذي رصد أمس قرب شاطىء خلدة، إما ضائعا أو مريضا، أو أن مساره تأثرَ بأصوات السفن والغواصات وغيرها".
ويتكهن باريش أن "يكون الحوت يبحث حاليا عن العودة الى موطنه الأصلي في جبل طارق، وذلك في حال أن تأمنت له رحلة العودة السالمة ولم يقع في شباك".
ووصف باريش حوت "أوركا" القاتل بـ"المسالم"، وأنه لا يهاجم الانسان.
وفي ذات السياق، قال مدير المركز اللبناني للغوص، يوسف الجندي، إن الحوت يسمى بـ"القاتل" نظرا إلى سرعته الفائقة وشراسته في مهاجمة الفقمة.
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