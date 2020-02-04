مقتدى الصدر يوجه دعوة إلى أصحاب "القبعات الزرقاء" بعد الأحداث الأخيرة

أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أن "القبعات الزرق واجبها تأمين المدارس والدوائر وليس للدفاع عني و قمع الأصوات".

وقال الصدر، في تغريدة له عبر "تويتر"، إن "القبعات الزرق واجبها تأمين المدارس والدوائر الخدمية سلميا، وليس من واجبها الدفاع عني وقمع الأصوات التي تهتف ضدي، شكراً لك".

وأضاف، "إخوتي "القبعات الزرق" كما وإن واجبكم تمكين القوات الأمنية من بسط الأمن وحماية الثوار،وحينئذ ينتهي دوركم".

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) February 4, 2020

وكانت مصادر أمنية قالت إن أصحاب "القبعات الزرق" التابعين للصدر، قد اشتبكوا مع المتظاهرين في محافظتي بابل والنجف بالإضافة إلى ساحة التحرير في بغداد، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.

ووجه الصدر، يوم الأحد الماضي، أصحاب القبعات الزرق بالتعاون مع القوات الأمنية لفتح الطرق المغلقة من قبل المتظاهرين، وتشكيل لجان لمنع غلق المدارس بالقوة، وسط استمرار التظاهرات الغاضبة الرافضة لتكليف محمد توفيق علاوي.