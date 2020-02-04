وزير الخارجية العراقي: طلابنا في طريقهم إلى مطار ووهان الصينية

أكد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، اليوم الثلاثاء، أن الطلبة العراقيين في طريقهم إلى مطار ووهان الصينية.

وقال الحكيم عبر تويتر: "طلابنا وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية في طريقهم الآن إلى المطار ونقدم شكرنا للسفير والقنصل في بكين على جهودهم".

وعرضت السلطات الإيرانية على الحكومة العراقية، نقل الطلبة العراقيين المتواجدين في الصين إلى جانب الطلبة الإيرانيين.

طلابنا وعوائلهم في مدينة ووهان الصينية في طريقهم الآن إلى المطار ونقدم شكرنا للسفير والقنصل في بكين على جهودهم — محمد علي الحكيم (@maalhakim) February 4, 2020

واتخذت الصين إجراءات مشددة لمنع انتشار الفيروس، شملت فرض حجر صحي على أكثر من 50 مليون شخص في ووهان ومقاطعة هوبي.

وعززت دول العالم قيود السفر على الوافدين من الصين، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية "حالة الطوارئ" على الصعيد الدولي.

ووصل عدد الدول التي وصل لها الفيروس بدون الصين، 20 دولة.

ويتشابه فيروس كورونا في أعراضه مع مرض الالتهاب الرئوي، وتشمل أعراضه الحمى ومشاكل التنفس.