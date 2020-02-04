عباس يستقبل لافرنتييف لبحث مستجدات الأوضاع عقب الإعلان عن "صفقة القرن"

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، مبعوث روسيا إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، في مقر الرئاسة الفلسطينية، وأطلعه على مستجدات الأوضاع بعد إعلان خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، الشهر الماضي.

ووفقا لوكالة فلسطين للأنباء "وفا"، فقد أطلع عباس، لافرنتييف، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، عقب إعلان الإدارة الأمريكية "صفقة القرن".

وقالت إن عباس "ثمّن مواقف روسيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة موقفها من صفقة القرن ، وتأكيدها على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية وفق حل الدولتين كأساس لحل القضية الفلسطينية".

وأكد لافرنتييف "موقف روسيا الداعم لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأن الصفقة، التي أعلنتها الإدارة الأمريكية غير قابلة للحياة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، خطته تسوية القضية الفلسطينية الإسرائيلية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وسط حضور من كبار المسؤولين بإدارة ترامب، ورئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وسفراء عمان والإمارات والبحرين.

ورفض وزراء الخارجية العرب، في ختام اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم السبت الماضي، الخطة الأمريكية باعتبارها لا تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب الفلسطيني.

وتنص "صفقة القرن" على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين، مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.