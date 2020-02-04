ولي عهد البحرين لرئيس "إيني": نتجه إلى تكريس مفهوم الاقتصاد النفطي الذكي

أكد ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتجه نحو تكريس الاقتصاد النفطي الذكي، القائم على امتلاك المعرفة والابتكار على المستويين الكمي والنوعي.

وبحسب وكالة أنباء البحرين (بنا)، قال الأمير سلمان بن حمد، خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني النفطية الإيطالية كلاوديو ديسكالزي: "البحرين تتجه نحو تكريس مفهوم الاقتصاد النفطي الذكي عبر تعزيز مقوماته التقنية بشكل أكبر، واستمرار الاستثمار في مواردها وضمان استدامتها؛ لتكتمل جميع مقومات النجاح لتحقيق النمو الإيجابي الذي نطمح له دائما".

وأشار الأمير سلمان إلى مواصلة الاستثمار في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، بما يسهم في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، ويوفر مزيدا من الفرص النوعية التي ينعكس أثرها الإيجابي على المواطن، لبناء مستقبل أفضل للجميع.

كما أكد ولي عهد البحرين استمرار العمل على توسيع أطر التعاون الاقتصادي مع الجمهورية الإيطالية؛ بما يسهم في توفير الفرص الاستثمارية الواعدة ويفتح مجالات أوسع وآفاقا أرحب للتعاون الثنائي.

وجاء اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الأمير سلمان بن حمد إلى إيطاليا.

ومفهوم اقتصاد المستقبل أو ما يطلق عليه مفهوم "الاقتصاد الذكي المستقبلي" يعتمد على المعلومات والمعرفة والاتصالات بكافة أشكالها، وحيازتها وامتلاكها والسيطرة عليها؛ إضافة إلى مستوى الذكاء في الابتكار والإبداع على المستوى الكمي والنوعي.

كما يعتمد حلول الآلات والمعدات وتكنولوجيات الإنتاج الذكية محل العمالة اليدوية المحلية الكثيرة.