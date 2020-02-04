لافروف: روسيا تدعو تركيا إلى التنفيذ الصارم لاتفاقيات سوتشي بشأن إدلب

وأضاف لافروف "تركيا لم تستطيع الوفاء بعدد من الالتزامات الأساسية لحل مشاكل إدلب وكذلك فصل المعارضة عن الإرهابيين، ونحن نتلقى معلومات حول نشر تركيا لقواتها في إدلب".

وفي نفس السياق قال لافروف: "مئات المقاتلين من منطقة خفض التصعيد بإدلب السورية ينتقلون إلى ليبيا للمشاركة في الأعمال القتالية".

يتبع..