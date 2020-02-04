مصر… "العربية للتصنيع" تبحث مع "ميتسوبيشي" تصنيع سيارة مشتركة

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع المصرية، على تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا في مجال صناعة السيارات بكافة أنواعها بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأوضحت بوابة "الأهرام"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن تصريحات التراس جاءت خلال زيارة وفد شركة "ميتسوبيشي موتورز" اليابانية العالمية، وبحضور شركة دايموند إنترناشونال موتورز.

تأتي تلك الزيارة في إطار إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتوسيع آفاق الشراكات والتعاون مع كبرى الشركات العالمية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة وزيادة فرص الاستثمار في مصر.

وتناولت المباحثات، الإمكانيات التصنيعية في الهيئة العربية للتصنيع وما تتمتع به "ميتسوبيشي" من خبرات في مجال صناعة السيارات، ووسائل النقل صديقة البيئة، فضلا عن عرض رؤية الهيئة بشأن تعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركة اليابانية وتحديد آليات تعزيز التعاون، والاتفاق على تبادل الزيارات للتعرف على الإمكانيات والاحتياجات وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في صناعة السيارات.

وأضاف التراس أنه تم الاتفاق على تحديد مجالات للتعاون المشترك في مجال صناعة السيارات "البيك آب"، بكابينة منفردة ومزدوجة وتعميق الصناعات المغذية للسيارات، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل للكوادر البشرية وفقا لأحدث نظم التدريب المتطورة، لافتا إلى الاتفاق على زيادة نسب المكون المحلي تدريجيا والقيمة المضافة.

وذكر التراس، أهمية ضخ استثمارات جديدة في مجال صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ورفع كفاءة العمالة التي تحتاجها هذه الصناعات لرفع مستوى التنافسية بهذا القطاع، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية بما يحقق صالح المستهلك، عبر توفير احتياجات السوق المحلية بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وأكد التراس أن مصر لديها مقومات تنافسية جاذبة يأتي فى مقدمتها العمالة الماهرة، وهو ما يجعل من الممكن أن تصبح مصر مركزا لتصدير السيارات لدول المنطقة بتكلفة تنافسية.

ومن جانبهم، أشاد كاتو تاكاو، رئيس شركة ميتسوبيشي موتورز، بتوجه الحكومة المصرية نحو توطين صناعة السيارات وتقديم حوافز متعددة للمستثمرين، مؤكدا أن السوق المصرية كبيرة وواعدة وتشكل أهمية إستراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، وبأن شركته اليابانية تتطلع لتوطين التكنولوجيا الحديثة للمشروعات التي تنفذها الشركة بمصر، بالإضافة إلي تدريب كوادر مصرية على هذه التكنولوجيا الحديثة في صناعة السيارات.

وعلى جانب آخر، أشار طلال أنور الملا، الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا القابضة، ورئيس مجلس إدارة شركة "دايموند إنترناشونال موتورز"، إلى أهمية الاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة في الهيئة العربية للتصنيع لتحقيق الشراكة والتعاون في العديد من أوجه التصنيع.