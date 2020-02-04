الجيش السوري يتقدم باتجاه إدلب على عدة محاور

تقدمت وحدات الجيش السوري خلال عملياتها في محافظة إدلب على عدة محاور باتجاه مدينة سراقب بريف إدلب قرية النيرب شمال الطريق الدولي حلب-اللاذقية و4 قرى تابعة لناحية أبو الضهور بعد معارك عنيفة ضد تجمعات الإرهابيين فيها.

وذكر مراسل "سانا": "إن وحدات الجيش وبعد أن حررت قرى جوباس وسان وترنبة أمس كثفت عملياتها على محور مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي وحررت قرية النيرب شمال الطريق الدولي حلب-اللاذقية بعد تدمير تحصينات الإرهابيين وعدة مواقع لهم وإجبارهم على الفرار وقطعت إمدادات الإرهابيين بين سراقب وأريحا".

وأضاف المراسل: "إن وحدات من الجيش نفذت عمليات ضد تجمعات وتحصينات الإرهابيين على محور أبو الضهور سراقب حررت خلالها قرى الوسيطة والراقم وبليصة وتل أغر بعد القضاء على عدد من الإرهابيين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم وبذلك تكون وحدات الجيش قلصت المسافة بين المناطق المحررة ومدينة سراقب من عدة محاور وسط انهيارات متتابعة للإرهابيين في المنطقة".

وأكد المراسل "أن وحدات الجيش تخوض اليوم اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية في محيط قريتي كدور ورويحة جنوب غرب سراقب وسط حالة من الانهيار في صفوف الإرهابيين بعد أن تم تدمير خطوطهم الأولى وتحصيناتهم".

وكانت وحدات الجيش تقدمت، خلال الأيام الماضية، على محور سراقب وحررت قرى جوباس وسان وانقراتي وكفربطيخ وكفرداديخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد معارك عنيفة مع التنظيمات الإرهابية موسعة من نطاق عملياتها العسكرية على اتجاه مدينة سراقب.