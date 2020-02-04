شيخ الأزهر: وثيقة الأخوة الإنسانية حلم استغرق عاما كاملا من العمل الدؤوب

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن وثيقة الأخوة الإنسانية حلم أصبح حقيقة بعد جهد مخلص استغرق عاما كاملا من العمل الدؤوب مع البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.

وأكد الشيخ أحمد الطيب أن العمل تم برعاية مخلصة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ، ودعم مشكور للجنة العليا للأخوة الإنسانية، وبأنه كيان أثبت سريعا قدرته على التحرك الدولي من أجل البحث عن استراتيجية إنسانية تقوم على التعاون بين كل محبي الخير والسلام.

ونقلت بوابة "الأخبار"، مساء اليوم، الثلاثاء، عن الشيخ أحمد الطيب، قوله:

كما أحيي باعتزاز تلك المبادرات التي تسعى لإدراج الوثيقة في المناهج التعليمية، وإتاحتها للبحث العلمي، إيمانا منا بقدرة التعليم على بناء أجيال تحمل رسالة السلام والمحبة، وتصنع مستقبلا خاليا من العنف والكراهية.

وأشاد الطيب بدولة الإمارات العربية لحرصها على إقامة البيت الإبراهيمي كأولى المبادرات لتطبيق الأخوة الإنسانية، معربا عن سعادته بالمشاركة اليوم في الإعلان عن واحدة من أهم الجوائز العالمية التي تمنح سنويا فى مجال العناية بالأخوة الإنسانية.

ودعا شيخ الأزهر كل محبي الخير على اختلاف ألوانهم ودياناتهم للمضي قدما نحو تعزيز العلاقات الإنسانية والتعايش، وتقديم كافة الجهود من أجل عالم تسود فيه المحبة والخير.

ووجه شيخ الأزهر رسالة للإعلاميين بالوطن العربي المجتمعين بأبو ظبي، قائلا: اجتماعكم تحت مظلة مجلس حكماء المسلمين واللجنة العليا للأخوة الإنسانية لإطلاق دليل عمل مهني إنساني هو خير تطبيق لمبادئ الوثيقة على أرض الواقع، وتحقيق رسالة الإعلام الإيجابية في بناء مجتمع تسوده الأخلاق والقيم، آملا أن يكون الاجتماع بداية لتوجه إنساني جديد في الإعلام العربي والعالمي.