الدفاع التركية: مقتل طالب وإصابة 7 آخرين جراء قصف "قسد" والعمال الكردستاني لمدينة عفرين السورية

ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزارة الدفاع التركية "مقتل طالب وإصابة 7 آخرين جراء قصف قسد وحزب العمال الكردستاني مدرستين ومسجد في عفرين السورية، بصواريخ غراد".

#عاجل | وزارة #الدفاع_التركية: مقتل طالب وإصابة 7 آخرين جراء قصف تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابي مدرستين ومسجد في عفرين السورية، بصواريخ غراد — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 4, 2020

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 18 مارس/ آذار 2018، سيطرة مسلحي "الجيش السوري الحر"، المدعوم من الجيش التركي، بشكل كامل على مركز مدينة عفرين السورية، وذلك بعد حوالي شهرين من إعلان بدء عملية "غصن الزيتون" في 20 يناير/كانون الثاني، بهدف طرد وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية من منطقة سيطرتها في عفرين، ونددت دمشق، بشدة بتصرفات تركيا في عفرين، مشيرة إلى أن هذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا.