العراق يراقب أثر فيروس "كورونا" الجديد على الطلب النفطي

قال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، اليوم الثلاثاء، إن العراق، ثاني أكبر منتج للخام في أوبك، يراقب عن كثب أثر الفيروس التاجي الصيني الجديد على الطلب النفطي، وخاصة في آسيا.

وأبلغ "جهاد" وكالة رويترز، أن العراق يدعم أي اتفاق سيحقق استقرار سوق النفط وسيعمل مع "أوبك" وحلفائها، في إطار ما يسمى بمجموعة "أوبك +"، لاستعادة التوازن بين العرض والطلب.

وأضاف أن أي قرار من "أوبك +" بشأن الحاجة لتعميق تخفيضات المعروض النفطي أو تقديم موعد الاجتماع المقرر في مارس / آذار المقبل، سيصدر بإجماع الأعضاء بناء على توصيات اللجنة الفنية المنبثقة عن المجموعة.

وتجتمع اللجنة الفنية المشتركة لتحالف "أوبك +" يومي الرابع والخامس من فبراير/ شباط الجاري في فيينا، لتقييم أثر الفيروس التاجي على الطلب النفطي.

أدى تفشي فيروس "كورونا" الجديد في البلاد إلى انخفاض الطلب على النفط في الصين بنسبة 20% من إجمالي الاستهلاك العادي، وهو أكبر مستورد للمواد الخام في العالم.

وكان مصدران في "أوبك" أكدا، أمس الاثنين، أن"أوبك +" تدرس خفض إنتاجها النفطي 500 ألف برميل يوميا إضافية بسبب أثر الفيروس التاجي على الطلب.