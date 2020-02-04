الجزائر...عفو رئاسي عن 3471 سجينا

أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، عفوا رئاسيا، عن 3471 سجينا في قضايا مختلفة، حسب ما نقله التلفزيون العمومي.

وذكر المصدر أن المعنيين بهذا العفو هم المحكوم عليهم الذين تساوي عقوباتهم أو تقل عن ستة أشهر.

هذا وأصدرت مختلف محاكم البلاد بما فيها المجالس القضائية للعاصمة أحكاماً قضائية بإطلاق سراح 76 معتقلاً بينهم 25 من الجزائر العاصمة.

ومن أبرز الشخصيات المعارضة التي أطلق سراحها المناضل السابق في الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسي لخضر بورقعة الذي تقرر محاكمته في 12 مارس/أذار المقبل، بالإضافة إلى الجنرال المتقاعد حسين بن حديد الذي تحددت محاكمته يوم 5 مارس/أذار المقبل.

ولقي الإفراج عن أكبر عدد من المعتقلين بالجزائر ترحيباً واسعاً من شخصيات معارضة وممثلين عن الحراك الشعبي، واعتبر عدد منهم ذلك "خطوة حسن نية من السلطات الجزائرية لتجاوز الأزمة السياسية وبدء حوار وطني يعالج ملفات ثقيلة" بينها تعديل الدستور وقانون الانتخاب وإيجاد حل للوضع الاقتصادي الهش.