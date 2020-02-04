السعودية تبلغ عن أول تفش لسلالة شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور

قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان إن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة إتش 5 إن 8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن.

وحسب "رويترز" قالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة السعودية إن تفشي المرض الذي وقع في منطقة سدير الوسطى أسفر عن مقتل 22700 طائر.

وأضافت أن 385300 طائر آخر في القطيع تم ذبحها.

وكانت هذه الحالة هي أول ظهور لفيروس H5N8 في المملكة العربية السعودية منذ يوليو/ تموز 2018.