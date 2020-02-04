حكومة الوفاق الليبية توقف صرف رواتب حرس المنشآت النفطية في جنوب وشرق البلاد

أوقفت حكومة الوفاق الوطني الليبية صرف رواتب العاملين في حرس المنشآت النفطية لحين إعادة فتح الموانئ والحقول في شرق وجنوب البلاد.

بنغازي– سبوتنيك. وأكد مصدر مطلع في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "وزارة الدفاع في حكومة الوفاق بطرابلس ترفض صرف المرتبات للمنتسبين بجهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية والجنوبية على كل الموانئ والحقول المغلقة".

وأضاف أن "حكومة الوفاق اشترطت صرف مرتبات بعد إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية التي أغلقتها القبائل الليبية".

كان اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي أعلن، السبت قبل الماضي، أن "الشعب الليبي الغاضب" قام بإغلاق الحقول والموانئ النفطية ردا على ما وصفه بـ "عدم سماع صوتهم في المظاهرات من قبل المجتمع الدولي والبعثة الأممية للدعم في ليبيا ضد التدخل التركي"، في إشارة لإعلان تركيا إرسال قوات دعما لحكومة الوفاق الوطني غربي البلاد.

ولاحقا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة ووقف صادرات النفط من موانئ لبريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة بأوامر من حرس المنشآت النفطية التابع للجيش الليبي، محذرة من أن ذلك سيؤدي إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميًا، أي ما يعادل 55 مليون دولار.