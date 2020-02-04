قناة عبرية: لقاء سري يجمع ممثلين عن إسرائيل وأمريكا ودولة خليجية في واشنطن

كشفت قناة عبرية النقاب عن لقاء سريا عقد بالبيت الأبيض، جمع كل من إسرائيل وأمريكا ودولة خليجية.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الثلاثاء، أنه عقد لقاء سريا ثلاثيا جمع بين ممثلين عن إسرائيل وأمريكا ودولة خليجية، في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بهدف التنسيق الثلاثي ضد التهديدات الإيرانية، وبحث سبل احتمالية توقيع اتفاق ثنائي بين إسرائيل وتلك الدولة الخليجية، بهدف وضع لبنة أساسية للتطبيع بينهما.

وأوردت القناة على موقعها الإلكتروني أنه شارك من الطرف الأمريكي، مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين، ونظيره الإسرائيلي مائير بن شبات، والسفير الخليجي في واشنطن.

ونقلت القناة على لسان مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين بارزين أن اللقاء الثلاثي السري الذي جرى في واشنطن، يؤكد أن هناك تقاربا بين تلك الدولة الخليجية وإسرائيل، وبأنه يعني أن هناك تفاهمات كثيرة حول التهديدات الإيرانية، أي أنه جزء من التحالف الثنائي السري ضد إيران.

ونوهت القناة العبرية إلى أن فترة أو ولاية بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، شهدت تقاربا كبيرا بين بلاده ودول عربية عدة، خاصة الخليجية منها، بدعوى مواجهة التهديدات الإيرانية المستمرة.