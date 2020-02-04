بتوجيهات من السيسي... إعادة 32 صيادا مصريا بعد احتجازهم في اليمن... بالفيديو

أعادت السلطات المصرية، اليوم الثلاثاء، 32 صيادا مصريا كانوا محتجزين في اليمن.

وبحسب موقع "مبتدا" المصري هبطت منذ قليل طائرة خاصة تحمل الصيادين المصريين الذين تمت إعادتهم إلى أرض الوطن بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت فى استقبالهم وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، والتي أكدت حرص الدولة والقيادة السياسية على أبنائها في الداخل والخارج.

ويشهد اليمن معارك بين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي إسلامي تقوده السعودية من جهة وبين جماعة أنصار الله (الحوثيين) منذ 2015، حيث تسعى الحكومة والتحالف لاستعادة أراضي يسيطر عليها الحوثيين، من ضمنها العاصمة صنعاء.