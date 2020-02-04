وفاة السفير السعودي في نيجيريا

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، عن وفاة سفيرها لدى نيجيريا عدنان بن محمود بوسطجي.

ونشرت الخارجية السعودية بيانا على صفحتها الرسمية في "تويتر"، مساء اليوم، الثلاثاء، نعت فيه الفقيد، الذي أكدت أنه أفنى حياته في خدمة وطنه وقيادته، متقدمة بأحر التعازي لأسرة السفير وذويه.

وزير الخارجية ينعي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا #عدنان_بوسطجي pic.twitter.com/jWB9FaTO1u — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) February 4, 2020

وأفادت صحيفة "العرب اليوم"، بأنه عثر على عدنان بوسطجي ميتا في سريره، في وقت نقلت على لسان مصدر محلي، قوله: "نحن الآن في المستشفى، حيث نقوم باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل جثمانه إلى المملكة العربية السعودية".

وأشار المصدر إلى أن بوسطجي (60 عاما)، عاد يوم الأحد الماضي من المملكة إلى نيجيريا، وكان يخطط لمباشرة عمله، اليوم الثلاثاء، لكن وافته المنية أثناء نومه، فعثر عليه جثة هامدة في سريره.

ونوه المصدر المحلي إلى أن الدبلوماسي السعودي الراحل، هو دبلوماسي مخضرم، التحق بالعمل في وزارة الخارجية السعودية منذ عام 1980، وتنقل مسار عمله بين طهران ولندن وبرلين وعواصم أخرى.