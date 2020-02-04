مسؤول مصري يكشف حقيقة إصابة مواطنة عائدة من السعودية بفيروس كورونا

علق الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في مصر على ما تردد حول إصابة بعض العاملين بالهيئة بفيروس كورونا.

وحسب "بوابة الأهرام" قال ربيع خلال مداخلة هاتفية مع أحد البرامج التلفزيونية إن "ما حدث أن مواطنة عائدة من رحلة عمرة كانت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وضيق بالتنفس وانخفاض نسبة الأكسجين بالدم، وتم عزلها مباشرة".

وأضاف أنه "تم التواصل مع وزارة الصحة بعد الاشتباه في الحالة وأجريت لها الفحوصات اللازمة لتحديد طبيعة المرض الذي تعاني منه".

وتابع: "ما تردد حول وفاة 3 أشخاص بكورونا كلام عار عن الصحة، والمريضة متواجدة في مستشفى الهيئة، حيث تم عزلها وننتظر نتيجة التحاليل التي أجرتها وزارة الصحة".

وأكد أن هناك "إجراءات وقائية تتبناها الهيئة مع السفن التي تمر بقناة السويس، فضلا عن إجراء فحوصات طبية للحالات المشتبه بها بالتتنسيق مع وزارة الصحة، مشيرا إلى أن حركة مرور السفن بالقناة لم يتأثر بانتشار فيروس كورونا".

وحث المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء كل وزراء الصحة على تحسين تبادل المعلومات بشأن فيروس كورونا على الفور وقال إنه سيرسل فريقا من الخبراء الدوليين للعمل مع نظرائهم الصينيين.

وأبلغت 22 دولة حتى الآن عن إجراءات تتعلق بالتجارة أو السفر بسبب فيروس كورونا. وحسب "رويترز" قال تيدروس أدهانوم جيبرييسوس أمام المجلس التنفيذي أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن على تلك الإجراءات أن تكون "محدودة المدة ومتناسبة مع المخاطر على الصحة العامة" على أن تتم مراجعتها بشكل متكرر.

وأوضح قائلا "من شأن مثل تلك القيود أن يكون لها تأثير على زيادة الخوف والوصمة (المصاحبة للإصابة بالمرض) دون منافع تذكر للصحة العامة".