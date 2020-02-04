زلزال يضرب مدينة الجيزة المصرية

ضرب زلزال مساء اليوم الثلاثاء، منطقة جنوب الجيزة في مصر، دون وقوع خسائر.

وبحسب صحيفة اليوم السابع المصرية، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل هزة أرضية على بعد 33 كم جنوب الجيزة.

وقال رئيس المعهد القوميى للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي، أن الهزة الأرضية كانت الساعة (9.06 بالتوقيت المحلي) على خط العرض 29.7160 شمالا، وخط الطول 31.1923 شرقا.

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن قوة الزلزال بلغت 2.53 درجة على مقياس ريختر وشعر بها بعض المواطنين القريبين من منطقة دهشور والعياط.

وأكد القاضي، أن لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات.

وكان آخر زلزال ضرب مدينة مصرية، يوم 30 يناير/ كانون الثاني، بالتحديد على بعد 440 كيلومتر شمال غرب مدينة الإسكندرية داخل البحر المتوسط.

وقال المعهد القوميى للبحوث الفلكية في بيانه، وقتها، إن "قوة الهزه الأرضية 5.3 درجة على مقياس ريختر خط العرض 35.0331° شمالا، وخط الطول 28.0012° شرقا، عمق 60 كيلو مترا"، مشيرا إلى أنه "لم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات حتى الآن".