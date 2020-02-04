سماع دوي انفجارات وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رصد إطلاق 3 قذائف من قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم تفعيل صافرات الإنذار في غلاف غزة.

القدس - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان: "متابعة لتفعيل الإنذارات في منطقة الجنوب فالحديث عن رصد إطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل".

#عاجل متابعة لتفعيل الإنذارات في منطقة الجنوب فالحديث عن رصد إطلاق ٣ قذائف صاروخية من قطاع #غزة باتجاه #إسرائيل — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 4, 2020

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إنه سمع صوت صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة، بعد اعتراض صاروخ أطلق صوب مستوطنة نيتفوت.

#عاجل الإعلام العبري

سماع عدة انفجارات قوية في مستوطنة نيتفوت. — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) February 4, 2020

وأضافت، أنه سمع دوي انفجارات قوية في مستوطنة نيتفوت.

وسبق رصد إطلاق القذائف الصاروخية، إطلاق صافرات الإنذار في كافة المناطق الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وأفادت القناة "12" في التلفزة الاسرائيلية، أنه "سمع دوي انفجارات في منطقة غلاف غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات حتى اللحظة".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة شخصين على الأقل.

وقالت الإذاعة: "أصيب شخصان بجروح طفيفة وهما في طريقهما إلى الملجأ".