الكونغرس الأمريكي يوجه دعوة لرئيس الحكومة الليبية في بنغازي عبد الله الثني

صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية في مدينة بنغازي، شرقي البلاد، حاتم العريبي، أن البرلمان الأمريكي قد وجه دعوة رسمية لرئيس مجلس الوزراء الليبي عبد الله الثني لزيارة واشنطن للتباحث حول الأزمة الليبية.