صحيفة: العواصم الغربية ليست متفقة على موقف واحد من حكومة لبنان

كشفت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء، أن الدول العربية والغربية منقسمة بشأن موقفها تجاه الحكومة اللبنانية الجديدة حيث يعتبر البعض أن هذه الحكومة بحاجة إلى فرصة حتى تثبت جدارتها وقدرتها ما سيعطي إشارة واضحة لدعمها أو تركها تفشل.

أشارت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن: "فريقا آخر يرى أن كثيرا من العواصم العربية والغربية لن تعطي الحكومة أية فرصة، وأنها أصدرت أحكامها المسبقة عليها منذ تأليفها، وهي تنظر إليها على أنها "حكومة ​حزب الله​ وحلفائه"، وأنّ هؤلاء باتوا يمسكون بالسلطة والقرار في ​لبنان​ وبالتالي من الصعب التعاون معهم، خصوصا أن الخيارات السياسية متناقضة، في الوقت الذي لم يظهر حتى الآن أن الأزمات المحتدمة في المنطقة اقتربت من الحلول، بل أن ما يحصل هو تصعيد يومي خصوصا في ​سوريا​ واليمن هذه الأيام".

وأضافت المصادر للصحيفة إلى أن العواصم الغربية ليست متفقة على نظرة واحدة إلى ​حكومة حسان دياب​، لافتةً إلى أن "​فرنسا​ مثلا تتمايَز في الموقف عن ​الولايات المتحدة​ ودول غربية أُخرى، حيث أنها ترى وجوب التعاطي إيجابا مع ​الحكومة اللبنانية​ الجديدة انسجاما مع منطق التهدئة الذي يتحرك على "النوتة" نفسها بين لبنان و​العراق​".

وذكرت المصادر في لبنان أن حكومة دياب تعمل على إعداد بيانها الوزاري على وقع استمرار الحراك ولكن بوتيرة منخفضة إلى حد كبير".

ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة، منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دفعت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تقديم استقالته.