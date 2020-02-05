السيسي يعلق على الإفراج عن 32 صيادا مصريا في اليمن

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الإفراج عن 32 صيادا مصريا كانوا محتجزين في اليمن.

كتب السيسي على حسابه في "تويتر": "تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادًا مصريًا في دولة اليمن،حيث أسفرت تلك الجهود على لحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية".

تابعت بكل فخر وإعزاز الجهود المكثفة المبذولة لإنهاء أزمة احتجاز ٣٢ صيادًا مصريًا في دولة اليمن،حيث أسفرت تلك الجهود على الحفاظ على حياتهم ونقلهم بشكل آمن للأراضي المصرية.

وأتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين.

تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر pic.twitter.com/CBW3395ALy — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) February 4, 2020

​وتابع: "وأتقدم بالشكر والتقدير للقائمين على عودتهم لبلادهم آمنين. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

ووصل أمس على متن طائرة خاصة 32 صيادا مصريا تمت إعادتهم إلى أرض الوطن بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت فى استقبالهم وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، والتي أكدت حرص الدولة والقيادة السياسية على أبنائها في الداخل والخارج.

ومن جانبه أعلن نائب وزير الخارجية في حكومة الانقاذ الوطني المشكلة من جماعة أنصار الله "الحوثيين" بصنعاء، حسين العزي، أمس الثلاثاء، الإفراج عن بحارة مصريين، احتجزوا في البحر الأحمر.

وقال العزي وهو رئيس دائرة العلاقات الخارجية في "أنصار الله"، في تغريدة على "تويتر": ‏"بموجب توجيهات الرئيس مهدي المشاط تم الإفراج عن 32 بحاراً مصرياً، سبق وأن أُُلقي القبض عليهم أثناء تواجدهم غير القانوني في مياهنا الإقليمية".

وأضاف أنه "جرى تسليم البحارة المفرج عنهم، عصر اليوم، لممثلين عن الشقيقة مصر".

واعتبر العزي، الخطوة "تعكس ما يحتفظ به اليمن من احترام وتقدير كبيرين للعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين".