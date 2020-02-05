الجيش السوري يطهر"تل طوقان" شرق إدلب ويقترب من تطويق نقطة المراقبة التركية

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في سوريا، اليوم الأربعاء، أن وحدات من الجيش السوري سيطرت على بلدة تل طوقان الاستراتيجية بريف إدلب الشرقي بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي تنظيم "أجناد القوقاز" وحلفائه، مقتربة بذلك من تطويق نقطة المراقبة التركية الموجودة في المنطقة.

وقال مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب إن "الجيش السوري تابع صباح اليوم عمليته العسكرية على محور (أبو الظهور/ سراقب) جنوب شرق إدلب، مسيطرا على بلدة "تل طوقان" التي يتواجد على حدودها الغربية نقطة مراقبة تركية.

وأكد المراسل أن بلدة "تل طوقان" أصبحت تحت سيطرة الجيش السوري بعد تقدم بري باتجاه البلدة الاستراتيجية التي تحوي نقطة مراقبة تركية تعتبر من إحدى أكبر نقاط المراقبة المنتشرة في ريف إدلب.

وأضاف أن وحدات من الجيش السوري تتابع تقدمها لتأمين المنطقة بشكل كامل من الجهات الشمالية والشرقية، ما سيفضي تلقائيا إلى تطويق نقطة المراقبة بشكل كامل من الاتجاهات الأربعة.

إلى ذلك أكد مصدر ميداني لـ "سبوتنيك" أن نقطة المراقبة التركية في تل طوقان كانت تقدم منذ إنشائها دعما لوجستيا للمجموعات المسلحة وخاصة تنظيم "أجناد القوقاز" من خلال مداهمة بالسلاح والذخيرة وتقديم الحماية لهم، حيث كانت المجموعات المسلحة تقوم بالاحتماء بهذه النقطة ونشر منصات إطلاق الصواريخ التي كانت تستهدف مواقع الجيش السوري والأحياء السكينة لمنطقة أبو الظهور في المحيط القريب للنقطة.

وخلال الأيام الأخيرة، تقدم الجيش السوري بوتائر سريعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي عبر محاور متعددة، مستعيدا سيادة الدولة السورية على مدينة معرة النعمان وعلى أكثر من 40 بلدة وقرية وسط اشتباكات عنيفة وانهيار دراماتيكي في دفاعات التنظيمات الإرهابية المسلحة في المنطقة.

وتتقاسم "جبهة النصرة" التي تسيطر على معظم المناطق الحدودية السورية التركية شمال غربي سوريا، النفوذ مع تشكيلات مسلحة أخرى متعددة الجنسيات على الغالبية العظمى من مدينة إدلب وريفها.

ويعود وصول المقاتلين القوقاز إلى سوريا مع عائلاتهم إلى عام 2011، وبحلول أيلول/سبتمبر 2016، أصبح أجناد القوقاز أكبر الفصائل الوافدة من وسط آسيا للقتال في سوريا، وذلك بعد انضمام العديد من الفصائل الأصغر إليها.

وتعد منطقة أبو الظهور في ريف إدلب الشرقي، المعقل والمقر الرئيس لتنظيم (أجناد القوقاز) في سوريا.