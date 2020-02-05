أردوغان يمهل الجيش السوري حتى نهاية فبراير... وإلا

أردوغان: إذا لم ينسحب "النظام السوري" إلى خلف نقاط المراقبة التركية خلال فبراير/ شباط الجاري فإن تركيا ستضطر لإجباره على ذلك

أردوغان: إن كان من غير الممكن ضمان أمن جنودنا في إدلب، فإنه لا يمكن لأحد الاعتراض على عدم استخدام حقنا في القيام بذلك بأنفسنا

أردوغان: عند تعرض جنودنا أو حلفائنا لأي هجوم، فإننا سنرد بشكل مباشر ودون سابق إنذار وبغض النظر عن الطرف المنفذ للهجوم.

أردوغان: قواتنا الجوية والبرية ستتحرك عند الحاجة بحرية في كل مناطق عملياتنا وفي إدلب وستقوم بعمليات عسكرية إذا ما اقتضت الضرورة

يتبع...

#عاجل |أردوغان: إذا لم ينسحب النظام السوري إلى خلف نقاط المراقبة التركية خلال شباط/ فبراير الجاري فإن تركيا ستضطر لإجباره على ذلك — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 5, 2020

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