تعاون بين "اتصالات" و"مايكروسوفت" لبناء منصة خدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي

وأعلنت الشركة، يوم أمس الثلاثاء، أنها ستعمل سحابة "مايكروسوفت أزور" على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي في شبكة "اتصالات"، بما في ذلك تقنية الحوسبة الطرفية متعددة المنافذ "MEC"، وتقنية الحوسبة الطرفية "NEC"، حيث ستعمل هذه الإمكانات جميعاً إلى جانب تقنية الجيل الخامس 5G على تسريع منظومة الحوسبة السحابية بشكل أكبر، وبالشكل الذي يسهم في تمكين أنواع جديدة من التطبيقات المتعلقة بالمدن الذكية والأنظمة الذاتية وألعاب الفيديو، والواقع المعزز والافتراضي AR/VR، وإنترنت الأشياء "IoT"، إضافة إلى حلول الرؤية الحاسوبية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وقال النائب الأول لرئيس "اتصالات" المهندس سعيد الزرعوني، بحسب موقع "24" الإماراتي "نحن سعداء بهذه الشراكة التي تجمعنا منذ سنوات مع "مايكروسوفت" والتي نواصل من خلالها اليوم رحلتنا نحو تعزيز عملية التحول الرقمي، وذلك عبر الاستفادة من خبراتهم في هذا المضمار لتمكين الجيل القادم من الشبكات"، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع استراتيجية "اتصالات" الشاملة والمتمثلة في "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات" سعياً إلى الارتقاء بتجربة العملاء الشاملة.

ولفت الزرعوني إلى أن "اتصالات" تفخر اليوم بأنها باتت المزود الرائد والموثوق به للحلول الرقمية المبتكرة لقطاع الأعمال، ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تحرص "اتصالات" على توظيف قدراتها وإمكاناتها لتعزيز مستوى الخدمات والبحث عن مصادر جديدة للإيرادات لهذه الشركات.

من جانبه، أشار المدير العام لـ "مايكروسوفت" في الإمارات سيد حشيش، على أن تعاون الشركة مع "اتصالات" اليوم يعكس مدى الثقة التي تضعها المؤسسات الإقليمية في سحابة مايكروسوفت الذكية، منوهاً على أن هذا ما تطمح إليه الشركة من خلال رسالتها المتمثلة في تمكين كل فرد ومؤسسة حول العالم لتحقيق المزيد من الإنجازات، كما لفت أن الشراكة مع اتصالات تتمحور حول دمج قدراتها في مجال الاتصالات مع الحلول السحابية الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي وميزات شبكات التعافي الذاتية من "مايكروسوفت" بما يتوافق مع دعم استراتيجية السحابة العامة أولاً.