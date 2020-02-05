سقط بعضهم أثناء التدريبات... اكتشاف 42 عسكريا مصابين بالإيدز في الكويت

كشفت صحيفة كويتية عن إصابة 42 عسكريا في البلاد بعد إجراء كشف طبي دوري عليهم.

ونقل موقع صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، قولها إن لجنة الفحص الطبي اكتشفت مؤخرا إصابة 42 عسكريا من منتسبي الداخلية والدفاع والحرس الوطني بمرض "الإيدز".

وقالت المصادر للصحيفة إن اللجنة المشتركة تعكف على فحص جميع العسكريين في الجهات الثلاث بصفة دورية، وإثر سقوط بعضهم أثناء التدريبات المكثفة، خضعوا لفحوصات طبية خاصة، فتبين ارتفاع درجة حرارتهم بصورة مرضية، ما استلزم عزلهم وإجراء التحاليل الشاملة لهم فتبينت إصابتهم بـ"الإيدز".

وأشارت الصحيفة إلى أن توزيع المصابين جاء بـ 7 مصابين من الحرس الوطني، و21 من الجيش، و14 ينتمون إلى وزارة الداخلية.

وأكدت الصحيفة نقلا عن المصادر أن "الفحص الطبي لا يزال متواصلا بالتنسيق مع وزارة الصحة، وفق إجراءات مشددة وبسرية وتكتم شديدين، حيث عزل المصابون في جناح طبي خاص".

وقالت المصادر إن الحرس الوطني الكويتي أمر بـ "إحالة العسكريين المصابين في الحرس إلى التقاعد الطبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن"، وأشادت المصادر بهذا القرار، وأشارت إلى أنه تمت بالفعل إحالة اثنين من المصابين، فيما ينتظر الباقون الخمسة استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية.

وبحسب المصادر فـ"اللجنة المشتركة، التي تضم مختصين طبيين من الجهات العسكرية ووزارة الصحة، ستباشر خلال الأيام القليلة المقبلة إجراء فحوصات جديدة شاملة للعسكريين للتأكد من خلوهم من فيروس الكبد الوبائي، ومن تثبت إصابته سيحال إلى التقاعد فورا".