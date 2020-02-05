تسجيل
10:07 GMT05 فبراير/ شباط 2020
مباشر
    بحث
    وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة

    وزير خارجية المغرب: تجمعنا بإسبانيا علاقات أفضل من الجزائر وموريتانيا

    © REUTERS / Denis Balibouse
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/103890/84/1038908460.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202002051044438033-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7/

    قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إن علاقات الجوار التي تجمعه مع إسبانيا، بالنسبة للمغرب هي أفضل من علاقاته بالجزائر وموريتانيا.

    ساحة الفنا في المغرب
    © Sputnik . Mohamed Hemeda
    إسبانيا ترفض سياسة فرض الأمر الواقع في ترسيم الحدود البحرية المغربية
    ذكر ذلك موقع "هيسبريس" المغربي، اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه "رغم ما وضفه بـ"الأزمة الصامتة" بين الرباط ومدريد، بخصوص ترسيم الحدود البحرية، بوريطة، أكد أن أحسن علاقات الجوار بالنسبة للمغرب هي، التي تجمعه مع إسبانيا".

    وأضاف وزير الخارجية المغربي: "الرباط ومدريد تعتزمان بحث آليات جديدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما، خصوصا في الأمن ومحاربة الإرهاب والهجرة"، مضيفا: "للأسف هذه العلاقات غير موجودة مع الجارين الجزائري والموريتاني".

    جاء ذلك، خلال جلسة المصادقة على قانوني ترسيم الحدود البحرية للمملكة، بحسب الموقع، الذي أوضح أن العلاقات مع إسبانيا، لا يمكنها أن تتأثر بالجدل، الذي أثير حول مسألة ترسيم المياه.

    وقال وزير الخارجية المغربي: "المغاربة خلقوا تخوفا من ترسيم الحدود أكثر من الإسبان"، مشددا على أن مسألة ترسيم المياه البحرية مسألة سيادية للمغرب، جرت دون تشاور مع إسبانيا".

    وتابع: "لكن واجب الحوار يقتضي فتح نقاش معها، واصفا العلاقات مع الجار الشمالي بأنها جيدة جدا"، بحسب الموقع المغربي.

    البرلمان المغربي
    © AFP 2019 / FADEL SENNA
    إسبانيا تعلق على قرار البرلمان المغربي ترسيم الحدود البحرية
    وعن الخلاف بين المغرب وإسبانيا، بشأن ترسيمِ الحدود البحرية المتاخمة لجزر الكناري،  قال ناصر بوريطة: "المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لا تتحدث عنها الاتفاقيات الدولية وقانون البحار بمنطق السيادة، بل بمنطق الاستغلال".

    ولفت الموقع إلى أن الخلاف بين المغرب وإسبانيا، يتمحور حول منطقة محاذية للجبل البركاني "تروبيك"، التي تبعد عن سواحل الأقاليم الجنوبية مئات الكيلومترات، وهي منطقة تخفِي احتياطيا كبيرا من المعادن والغازات، مثل الكوبالت والتيلوريوم والأتربة النادرة، التي تشكل مفتاحا لتطوير تقنيات جديدة.

    وتقول إسبانيا، إن "الجزر البركانية الواقعة قبالة سواحل الجنوب المغربي، تمثل امتدادا جيولوجيا لجزر الكناري، وبالتالي هي جزء من الجرف القاري الإسباني"، بحسب الموقع، الذي أشار إلى أن مدريد حاولت عام 2014، بعد سلسلة من الدراسات البحرية، السيطرة على المنطقة البركانية، التي تقع على بعد حوالي 269 ميلا، جنوب جزيرة "ال هييرو".

    وتلوح مدريد، بسلك الخطوات القانونية لمنع بسط سيطرة المغرب على الجزيرة البركانية، التي يوجد بها الجبل البركاني، الذي توجد بباطنه ثروة معدنية هائلة، بحسب الموقع المغربي، الذي أوضح أن مجلس المستشارين، صادق، الثلاثاء، على "مشروعي قانون يبسطان سيادة المغرب الكاملة على حدوده البحرية"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية، خلال أيام، لتصبح سارية المفعول".

    انظر أيضا:

    إسبانيا ترفض سياسة فرض الأمر الواقع في ترسيم الحدود البحرية المغربية
    هل يلجأ المغرب للتحكيم الدولي بشأن ترسيم حدوده البحرية مع إسبانيا
    المغرب: ترسيم الحدود البحرية مسألة سيادية رغم معارضة إسبانيا
    إسبانيا تعلق على قرار البرلمان المغربي ترسيم الحدود البحرية
    الكلمات الدلالية:
    إسبانيا, ترسيم الحدود البحرية, موريتانيا, المغرب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    سياح يرتدون أقنعة واقية بعد تأكيد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا، يلتقطون صورة سيلفي أمام نافورة تريفي في روما، 31 يناير 2020
    وجه كورونا السياحي... التقاط صور بالأقنعة الواقية قرب المعالم السياحية
    لقاء بي بي و البرهان في أوغندا
    لقاء "بي بي" والبرهان وتطبيع العلاقات
    إنفوجراف.. معلومات عن مرض السرطان
    السرطان... القاتل الأخطر في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك