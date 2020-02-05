مقتدى الصدر يدعو إلى دعم "الثورة" في العراق بأعداد حاشدة

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى دعم "الثورة" بأعداد حاشدة.

وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "تحية إجلال وإكبار وإكرام لمتظاهري تشرين ولكل محبي الإصلاح ممن تعاونوا على إرجاع الدراسة والعلم والتعليم ليستتب الأمن والأمان".

وأضاف :"لذا صار من الضروري دعم الثورة بأعداد حاشدة ليقوى عودها ويشتد ساعدها ضد الفاسدين ويحفظ سلميتها وهيبتها".

​وكان مقتدى الصدر، قد أكد أمس الثلاثاء، أن "القبعات الزرق واجبها تأمين المدارس والدوائر وليس الدفاع عني وقمع الأصوات".

وقال في تغريدة له عبر "تويتر"، إن "القبعات الزرق واجبها تأمين المدارس والدوائر الخدمية سلميا، وليس من واجبها الدفاع عني وقمع الأصوات التي تهتف ضدي، شكراً لك". وأضاف، "إخوتي "القبعات الزرق" كما وإن واجبكم تمكين القوات الأمنية من بسط الأمن وحماية الثوار، وحينئذ ينتهي دوركم".

وكانت مصادر أمنية قالت إن أصحاب "القبعات الزرق" التابعين للصدر، قد اشتبكوا مع المتظاهرين في محافظتي بابل والنجف بالإضافة إلى ساحة التحرير في بغداد، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.