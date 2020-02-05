حفتر والحويج يستقبلان في بنغازي وزير خارجية الجزائر

استقبل القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ووزير خارجية الحكومة الليبية في شرق البلاد، عبد الهادي الحويج، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، الذي وصل إلى بنغازي في زيارة غير معلنة من قبل.

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب إعلام خارجية الحكومة الليبية شرقي البلاد، فإن "وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج استقبل وزير الخارجية الجزائري السيد "صبري بوقادوم" بمدينة بنغازي" بحسب موقع "الوسيط".

فيما ذكرت وسائل الإعلام الليبية أن بوقادوم التقى كذلك المشير خليفة حفتر بمقر القيادة العامة للجيش الليبي بالرجمة.

وتأتي زيارة بوقادوم بعد أن أكدت الجزائر، الأحد الفائت، اتفاقها مع تونس على ضرورة منع تدفق السلاح إلى ليبيا ورفض التدخل الأجنبي كسبيل لحل الأزمة الدائرة منذ سنوات.

وقال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التونسي، قيس سعيد، في الجزائر: "اتفاقنا شبه مطلق مع تونس على كل المستويات فيما يخص الملفات الدولية، وعلى رأسها حل الأزمة الليبية التي تمر عبر رفض التدخل الأجنبي، ومنع تدفق السلاح".

وتابع: "الجزائر وتونس هما بداية الحل في ليبيا، وهذا بلقاء جميع الأطراف الليبية"، على حد تعبيره، فيما أكد الرئيسان على ضرورة إيجاد "حل سلمي ليبي- ليبي".