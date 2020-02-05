لباس السفير المغربي أثناء لقائه ببوتين يثير الجدل حول فيروس كورونا... فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للقاء السفير المغربي في موسكو لطفي بوشعراء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأثار ردود فعل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظن المغردون أن السفير لطفي بو شعراء يرتدي ملابس وقائية ضد فيروس الكورونا، لعدم معرفتهم باللباس المغربي التراثي.

Посол Марокко как будто вышел из новостей про коронавирус: В Кремле началась церемония вручения верительных грамот pic.twitter.com/3j1rpMuvcT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 5, 2020

​وحظي المقطع بمشاركات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه السفير المغربي يصافح الرئيس الروسي ويأخذ معه صورا بروتوكولية.