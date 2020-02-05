علاوي: طلبة العراق يواجهون ببسالة نادرة حملات القمع في ساحات التظاهر السلمي

قال رئيس ائتلاف "الوطنية" العراقي، إياد علاوي، اليوم الأربعاء، إن طلبة العراق يواجهون ببسالة نادرة حملات القمع في ساحات التظاهر السلمي.

ونشر علاوي، تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: تحيةً لطلبة العراق، أبطال اليوم وقادة المستقبل، قلب الحراك النابض، الذين أكدوا بوعيهم وإدراكهم أنهم رأس الرمح في التحول الذي تشهده الساحة العراقية، وهم يواجهون ببسالة نادرة حملات القمع والترهيب في ساحات التظاهر السلمي.

تحيةً لطلبة #العراق، ابطال اليوم وقادة المستقبل، قلب الحراك النابض، الذين أكدوا بوعيهم وإدراكهم انهم رأس الرمح في التحول الذي تشهده الساحة العراقية، وهم يواجهون ببسالة نادرة حملات القمع والترهيب في ساحات التظاهر السلمي .#طلابنا_درع_الثوره#سقطت_مروءتكم #جيل_لن_يخضع_للقمع — Ayad Allawi (@AyadAllawi) February 5, 2020

وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأصحاب القبعات الزرقاء، وهم يحملون العصي الكبيرة التي يطلق عليها شعبيا "تواثي"، ومن بينهم من قام بإشهار سلاح أبيض، بعد سيطرتهم التامة على مبنى المطعم التركي الذي أنزلوا منه جميع صور الضحايا المتظاهرين الذين قتلوا إثر عمليات القمع بالرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، طيلة الأشهر الماضية، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وحتى الآن.

وسرعان ما أطلق الناشطون والمتظاهرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملات رفض واستنكار ضد تحول أصحاب "القبعات الزرقاء" من حامين إلى قامعين بالعصي، والتعذيب، بعد تمرير مرشح التسوية، محمد توفيق علاوي، لرئاسة الحكومة الذي كلف يوم أمس من قبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، وسط رفض شعبي واسع في عموم محافظات الوسط، والجنوب، وساحة التحرير حيث خرجت مسيرات احتجاج حاشدة ترفض علاوي.

ويواصل المتظاهرون في العاصمة بغداد، وعموم محافظات وسط، وجنوبي العراق، احتجاجاتهم الشعبية منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وحتى الآن، لحين تلبية مطالبهم وعلى رأسها اختيار رئيس مستقل لحكومة مؤقتة تمهد لانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي.