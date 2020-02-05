"أنصار الله" تسقط طائرة مسيرة تابعة للتحالف غربي اليمن

أعلنت جماعة "أنصار الله"، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة استطلاع مُسيرة تابعة لقوات التحالف العربي، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت الجماعة، عبر قناة "المسيرة" الناطقة باسمها، "أسقطت طائرة تجسسية للتحالف شمال منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجماعة السيطرة على طائرة استطلاع للتحالف أثناء تحليقها في سماء قرية الكوعي على أطراف مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.