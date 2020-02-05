"لرفع الحرج"... مستشار في الديوان الملكي السعودي يدعو للاستعانة بالنساء

طالب الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، المستشار في الديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء، بالاستعانة بمفتيات نساء لرفع الحرج عن العلماء والمشايخ في الإفتاء بمسائل النساء الحساسة.

ودعا المطلق، خلال ظهوره في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية الأولى، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء لتعيين مفتيات نساء؛ كي يرفعن الحرج عن العلماء والمشايخ في الإفتاء بمسائل النساء وأمورهن الخاصة كالحيض وغيرها.

وقال المطلق: "أتمنى أن تتعاون رئاسة الإفتاء مع نساء يفكّونا من هذه الأشياء التي لا نعرفها، وأيضاً يزيلون الحرج عنا في الفتاوى في الحيض وغيره؛ لأنهن أعرف بها منا، ونرجو أن ييسر الله مثل هذه الأمور، خصوصاً وأن جامعات الإمام محمد بن سعود والقصيم وأم القرى فيها من بناتنا من هضمن الفقه وعندهن الخبرة الكافية في مثل هذه الأحكام الشرعية، وأتمنى أن يشاركن ويرتفع الحرج عنا وعن السائلات".

وتابع: "المرأة عندما تسأل الشيخ تشعر بالحرج".