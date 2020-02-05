كتائب القسام ترفض الكشف عن مصير "أسرى إسرائيليين" منذ مايو 2019

أعلنت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، أنها تخفي معلومات عن إصابة "أسرى إسرائيليين" منذ مايو/أيار 2019 ولكنها تتحفظ على الكشف عن مصيرهم في هذه المرحلة.