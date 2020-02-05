بيان عاجل من القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بشأن لقاء البرهان مع نتنياهو

عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، لقاء مع القيادة العامة للقوات المسلحة، لمناقشة اللقاء الذي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين بنتنياهو في أوغندا.

وأعلن الجيش السوداني، في بيان له، أنه "أمن على نتائج زيارة القائد العام، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى أوغندا، والتي التقى خلالها رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو"، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقال بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، "عقد اجتماع بالقيادة العامة وأمن على نتائج زيارة القائد العام لأوغندا ومخرجاته، بما يحقق المصلحة العليا للأمن الوطني والسودان".

في هذه الأثناء، قال مسؤول بوزارة الدفاع السودانية في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، سيجتمع اليوم الأربعاء مع رؤساء الصحف السودانية، وأبرز كتاب الرأي في البلاد، لتقديم تنوير ونتائج حول لقاءه مع وزراء الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نيتناهو، الذي تم بمدنية عنتبي الأوغندية، يوم الاثنين الماضي".

وكان البرهان، أكد أمس الثلاثاء، أنه التقى برئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أوغندا، لافتا إلى أن اللقاء جاء من منطلق حفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق مصالح شعبه.

وقال: "تم بالأمس لقاء جمعني مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في أوغندا، وقد قمت بهذه الخطوة من موقع مسؤوليتي بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".

فيما أعلن رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامن نتنياهو، أن إسرائيل حصلت على إذن للتحليق في الأجواء السودانية. ونقلت قناة "كان" تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر انتخابي، وقال "حصلنا على تصريح للطيران فوق الأجواء السودانية". وأضاف قائلا: إنه "يجب الانتهاء من بعض الأمور التقنية، لإغلاق هذه المسألة، والبدء باستخدام الأجواء السودانية".

والتقى نتنياهو والبرهان سرا في عنتيبي في مقر الرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني، واتفقا على تطبيع العلاقات تدريجيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، التي قالت إن الاجتماع يمثل تحولا حادا بين البلدين، العدوين في الماضي واللذين في حالة حرب.