العراق يحتجز مواطنيه العائدين من الصين قرب مطار بغداد الدولي... صور

احتجزت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، مجموعة من الطلاب وعوائلهم في مستشفى الفرات قرب مطار بغداد، لمدة 14 يوما، لمواجهة إصابات محتملة بـ"فيروس كورونا".

ونقلت طائرة تابعة لشركة ماهان الإيرانية 56 طالبا إيرانيا و59 طالبا عراقيا و24 طالبا سوريا وطالبا لبنانيا واحدا من الصين.

بدورها ثمنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق الجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية لتسهيل عودة الجالية العراقية المقيمة في جمهورية الصين الشعبية / مقاطعة ووهان (موطن فيروس كورونا).

وطالب الدكتور عقيل الموسوي، رئيس المفوضية، وزارة الخارجية العراقية بالنظر لمجموعة من المناشدات الواردة من عدد من الطلبة الذين لم يتسنَّ لهم الالتحاق بزملائهم لظروف خاصة بهم وذلك بتأمين آلية جديدة لعودتهم بالسرعة الممكنة، استجابة لاتصالهم بالمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق عبر قنواتها الرسمية والخاصة باستقبال مناشدات المواطنين.

وكانت المفوضية قد وجهت، في وقت سابق، طلبا رسميا الى رئاسة الوزراء تدعوها فيه إلى تسهيل عودة الطلبة المبتعثين الى الصين الشعبية بعد توارد أخبار عن انتشار فيروس كورونا في إحدى المقاطعات التي يدرسون فيها.

وكانت وزارة الصحة الصينية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 492 شخصا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان: "حتى منتصف الليل من يوم 4 فبراير/ شباط، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليم تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 24324 إصابة، من بينهم 3219 بحالة حرجة، وفارق 490 شخصا الحياة، وتعافى 892 شخصا".

وأشار البيان إلى أنه تم الكشف، أمس، عن 3800 حالة جديدة في البلاد، مؤكدا أنه تم تسجيل 18 حالة جديدة في هونغ كونغ وشخصا منهم فارق الحياة، وفي ماكاو 10 إصابات بالفيروس و11 في تايوان.

وأفاد البيان إلى أنه تم الاشتباه بـ23200 حالة جديدة، ويتم فحصهم ومتابعتهم باستمرار، كما أن 185.5 ألف شخص على اتصال وثيق مع حالات مصابة بفيروس كورونا وهم الآن تحت المراقبة والمتابعة.