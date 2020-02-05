مصر... تحذير من عاصفة ترابية تضرب القاهرة خلال ساعات

ونقل موقع "بوابة أخبار اليوم" عن مدير مركز التحاليل والتنبؤات في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، قوله: "إن القاهرة ستتعرض خلال الساعات القليلة المقبلة لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤثر على الرؤية، مستمرة حتى غد الخميس، خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة".

وتابع أنه "يتزامن مع نشاط الرياح اليوم وغدا الخميس، ارتفاع في درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات".

وأشار شاهين إلى أنه "اعتبارا من يوم الجمعة 7 فبراير/ شباط، تنخفض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات مع استمرار نشاط الرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس".

وأوضح أنه "ستسقط الأمطار الخفيفة على أقصى السواحل الغربية يوم الأربعاء، وتمتد اعتبارا من يوم الخميس، وحتى يوم الأحد، وتكون متوسطة الشدة إلى غزيرة على السوحل الشمالية وشمال سيناء ومناطق من شمال الوجه البحري وتكون متوسطة الشدة على باقي محافظات".

وأضاف أنه "من المتوقع يومي الأربعاء والخميس أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأترية".