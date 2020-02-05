مذيعة سورية تكشف سبب تعرضها للضرب من قبل زميلتها

دافعت المذيعة في قناة التربوية السورية، بدور موسى، عن موقفها بعد فصلها إثر مشكلة تعرضت فيها للضرب من قبل إحدى زميلاتها التي تعمل معها في القناة.

وقالت المذيعة، في لقاء مع محطة راديو محلية، إنها لم تكن موجودة أثناء التحقيق ليسمعوا وجهة نظرها أو تدافع عن نفسها أو لتشرح ما حصل معها حيث كانت خارج البلد في عمان بشأن مهرجان المسرح العربي.

وأفادت المذيعة السورية لبرنامج المختار على محطة "المدينة إف إم" أنها عملت لمدة 8 سنوات في محطات التلفزيون السوري.

وحول سبب تعرضها للضرب، قالت إنه وفي إحدى البرنامج في القناة، كان من المفروض أن تأتي لتجد "الماكييرا" (أخصائية التجميل)، إلا أن الماكييرا لم تأتِ وتأخرت، فقالت المذيعة للماكييرا: "أنت لا يمكنك أن تتأخري ونحن كلنا جئنا يوم الجمعة لنقدم البرنامج، فردت الماكييرا بألفاظ بذيئة وأنا لم أرد بأي كلمة".

وأضافت المذيعة أنه بعد جدال بسيط "قامت الماكييرا بضربي على بطني"، وأنا اتصلت بالمدير وأخبرته بما حصل ثم حاولت الماكييرا التهجم عليي مجددا".

وكشفت المذيعة أنها ثالت حالة ضرب تحصل في المحطة.