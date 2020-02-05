إطلاق نار وحرق خيم المعتصمين في محافظة النجف... فيديو وصور

أصيب خمسة أشخاص من المعتصمين، بإطلاق نار، اليوم الأربعاء، في ساحة الصدرين وسط محافظة النجف وسط العراق.

وقال مصدر لـ السومرية نيوز، إنه "تم فتح الرصاص الحي في ساحة الصدرين بالنجف، وتم تسجيل خمس اصابات مختلفة"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق إضرام النار بخيم المعتصمين في ساحة الصدرين وسط محافظة النجف.

وشهدت محافظة النجف، يوم الاثنين الماضي، مصادمات بين محتجين وأنصار زعيم التيار الصدري، المعروفين باسم القبعات الزرق، بعدما حاولوا قطع عدد من الطرق والجسور الرئيسة في المحافظة.

وأطلق الناشطون والمتظاهرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حملات رفض واستنكار ضد تحول أصحاب القبعات الزرقاء من حامين إلى قامعين بالعصي، والتعذيب، بعد تمرير مرشح التسوية، محمد توفيق علاوي، لرئاسة الحكومة الذي كلف يوم أمس من قبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، وسط رفض شعبي واسع في عموم محافظات الوسط، والجنوب، وساحة التحرير حيث خرجت مسيرات احتجاج حاشدة ترفض علاوي.