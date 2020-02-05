حفتر يستقبل وزير الخارجية الألماني في بنغازي

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، في مدينة الرجمة، شرقي مدينة بنغازي.

القاهرة – سبوتنيك. وأكد مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان اليوم الأربعاء "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب / خليفة أبو القاسم حفتر يستقبِل وزير الخارجية الألماني السيد هايكو ماس بمقرّ القيادة العامة – الرجمة".

#القيادة_العامة

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القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المُشير أركان حرب / خليفة أبوالقاسم حفتر يستقبِل وزير الخارجية الألماني السيد / هايكو ماس بمقرّ القيادة العامة - الرجمة .

..#مكتب_اعلام_القيادة_العامة pic.twitter.com/Dvzm5RZoV4 — عمليات الكرامة للتحرير العاصمة (@tIGbVf5yvWIhBZi) February 5, 2020

في سياق متصل، استقبل حفتر، ووزير خارجية الحكومة الليبية في شرق البلاد، عبد الهادي الحويج، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقادوم، الذي وصل إلى بنغازي في زيارة غير معلنة من قبل.

فيما ذكرت وسائل الإعلام الليبية أن بوقادوم التقى كذلك المشير خليفة حفتر في مقر القيادة العامة للجيش الليبي بالرجمة.

وتأتي زيارة بوقادوم بعد أن أكدت الجزائر، الأحد الفائت، اتفاقها مع تونس على ضرورة منع تدفق السلاح إلى ليبيا ورفض التدخل الأجنبي كسبيل لحل الأزمة الدائرة منذ سنوات.