الخطوط الجوية القطرية تسعى لشراء 49% في "رواند إير" وتتطلع لحصة أكبر في "لاتام"

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، إجراء محادثات لشراء 49 في المئة من أسهم ملكية شركة الطيران الأفريقية رواند إير.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، في تصريحات للصحفيين بالدوحة، اليوم، إن الشركة مهتمة بمضاعفة حيازتها في مجموعة لاتام إيرلاينز إلى 20 في المئة، وفقا لوكالة "رويترز".

وأوضح الرئيس التنفيذي قائلا "نحن مفاوضون أقوياء... سنأخذ وقتنا في التفاوض".

وأشار الباكر أإلى أن "الشركة قد تكون مهتمة بزيادة حصتها في لاتام وإنها تعمل مع المساهم الآخر فيها دلتا إيرلاينز".

وأضاف لرويترز "حين تُتاح الفرصة المناسبة والسعر المناسب سندرس زيادة استثمارنا في لاتام،" مشيرا إلى أن الخطوط القطرية ستكون مهتمة بامتلاك حصة مساوية لدلتا. وتحوز دلتا 20 في المئة في حين تبلغ حصة القطرية عشرة في المئة فقط.

وذكرت "رويترز" أن الخطوط القطرية مملوكة للدولة وتحوز بالفعل حصصا في "إنترناشونال إيرلاينز جروب" الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية وخطوط جنوب الصين وكاثاي باسيفيك ولاتام.