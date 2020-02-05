البرهان: الاتصالات مع نتنياهو وبومبيو بدأت منذ 3 أشهر

أكد رئيس المجلس السيادي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن الاتصالات مع رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بدأت منذ 3 أشهر لمناقشة ما يمكن أن يستفيد منه السودان، لافتَا إلى تشكيل لجنة من مجلسي السيادة والوزراء لدرس مزايا وعيوب العلاقة مع إسرائيل.

القاهرة – سبوتنيك . ونقلت قناة الجزيرة القطرية عن البرهان قوله إن "الاتصالات مع نتنياهو وبومبيو بدأت منذ 3 أشهر لمناقشة ما يمكن أن يستفيد منه السودان".

وأضاف "سيتم تشكيل لجنة من مجلسي السيادة والوزراء لدرس مزايا وعيوب العلاقة مع إسرائيل".

وتابع "المجلس لم يتصل بالسلطة الفلسطينية وأن الأخيرة نفسها تعترف بإسرائيل، وأن قرب علاقات السودان بإسرائيل قد يكون مفيدًا في مساعدة الفلسطينيين".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائلي بنيامين نتنياهو أن الأاخير التقى، الاثنين الماضي 3 فبراير/ شباط في أوغندا، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "لقد تم الاتفاق على بدء تعاون من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين"، بحسب صحيفة "هاآرتس" العبرية.

وجاء في بيان مكتب نتنياهو أن "رئيس الوزراء نتنياهو يعتقد أن السودان يسير في اتجاه إيجابي".

ولا يقيم السودان أي علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، غير أنه في يناير 2016، قال إبراهيم غندور وزير الخارجية السوداني الأسبق (في ظل حكم الرئيس السوداني عمر البشير) إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل ممكن بشرط رفع الحكومة الأمريكية العقوبات الاقتصادية.