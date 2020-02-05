الإعلان عن الحالة الصحية للعراقيين العائدين من الصين... صور

أعلنت وزارة الصحة العراقية، وصول الجالية العراقية في الصين إلى العاصمة بغداد، من دون تسجيل إصابات بفيروس كورونا الجديد.

بغداد– سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، في بيان اليوم الأربعاء، "وصول الجالية العراقية في الصين إلى مطار بغداد الدولي، دون تسجيل إصابات يبن أفراد الجالية بفيروس كورونا حسب الفحوصات الأولية والحالية".

وأوضح الناطق أن فريق طبي متخصص كان في استقبال الجالية العراقية، لافتًا إلى أنه تم نقلهم إلى مؤسسة صحية خاصة بهم لغرض عزلهم مدة 14 يومًا، وهي فترة حضانة المرض لحين التأكد من خلوهم تماما من الإصابة.

وأضاف الناطق أن أفراد الجالية تم عزلهم في مؤسسة صحية خاصة بهم، تحوي جميع الخدمات الصحية والفندقية المطلوبة، مؤكدًا أن إجراء العزل تم بحضور عدد من النواب البرلمانيين في لجنة الصحة والبيئة النيابية.

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، أنه حتى منتصف الليل، من يوم (أمس) 4 شباط/ فبراير، حصلت لجنة الصحة الوطنية في الصين على بيانات من 31 إقليماً تفيد بأن عدد المصابين وصل إلى 24324 إصابة، بينها 3219 حالة حرجة، وفارق الحياة 490 شخصا، وتعافى 892 شخصاً، مشيراً إلى أنه تم الكشف أمس عن 3800 حالة جديدة في البلاد، مؤكداً أنه تم تسجيل 18 حالة جديدة في هونغ كونغ شخص منها فارق الحياة، وفي ماكاو 10 إصابات بالفيروس و11 في تايوان.

وأبلغت الصين، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.