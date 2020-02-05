بالتزامن مع تصريحات أردوغان حول إدلب... الكوماندوز التركي يتحرك

نشر الجيش التركي تعزيزات كبيرة على خلفية مقتل خمسة جنود أتراك في اشتباكات مع الجيش السوري في ريف إدلب.

وبحسب وكالة "الأناضول" فقد أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية إضافية إلى نقاط المراقبة التركية في محافظة إدلب السورية.

وبحسب مراسل الوكالة فقد تضمنت التعزيزات "وحدات من قوات الكوماندوز، ونحو 60 عربة مصفحة ناقلة للجنود".

وتحركت القوات من قضاء ريحانلي في ولاية هطاي باتجاه الأراضي السورية في ظل إجراءات أمنية مشددة في المنطقة.

وقال أردوغان في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" إن "الهجوم على جنودنا في إدلب بداية لمرحلة جديدة لتركيا في سوريا" معلنا أن تركيا ستنصب منضومة "حصار إيه" الصاروخية على الحدود التركية السورية.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، أكد أردوغان أن "قواتنا الجوية والبرية ستتحرك عند الحاجة بحرية في كل مناطق عملياتنا في إدلب وستقوم بعمليات عسكرية إذا ما قضت الضرورة".

وكان أردوغان قد أعلن في وقت سابق بأن القوات التركية ستبقى في سوريا، مشيرا إلى أن وجودها قانوني وبموجب اتفاق "أضنة" الموقع بين الدولتين سابقا.